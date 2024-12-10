Путин попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы 2025 года по версии Politico. Ему дали титул "Империалист".

Путин играет в долгую игру и достигает определенных успехов, говорят в издании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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За что Путину такая честь

Politico поставило его на второе место среди "Исполнителей" и дало ему титул "Империалист".

Почти три года назад 72-летний Путин начал свою дерзкую "специальную военную операцию". Хотя ему не удалось взять Киев за считанные дни, как он надеялся, его войска сумели удержать восточную часть Украины в своих руках и даже немного продвинуться,

– говорят в Politico.

Ему, говорят журналисты, удалось удержать захваченные территории и подорвать моральный дух Запада. А переизбрание Трампа "фактически гарантирует, что Киеву не удастся достичь своей амбициозной цели изгнать все российские силы и восстановить свои постсоветские границы".

Politico, впрочем, добавляет, что Россия платит высокую цену за амбиции своего лидера. В 2025 году расходы на оборону достигнут рекордного уровня, а российская экономика перенапряжена. Курс рубля упал до самого низкого уровня за последние два года, а нарастающий инфляционный кризис серьезно влияет на рядовых граждан.

Сотни тысяч талантливых, образованных людей покинули страну-агрессора, а поддержка войны среди оставшихся россиян, падает. Почти 700 тысяч россиян уже погибли на войне, что указывает на жестокость, а не профессионализм Путина.

Несмотря на все это, Путин непоколебимо держится у власти. Его политический соперник Навальный умер в начале года, и такая судьба ждет всех, кто ставит под сомнение его авторитет.