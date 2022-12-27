Огурчиков пришлешь, – Путин попросил у ребенка из оккупированного Запорожья "новогодние подарки"

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз доказал, что уровень его цинизма зашкаливает. Он додумался попросить огурцов у ребенка из оккупированной Запорожской области.

Российская армия ежедневно убивает украинских детей, обстреливая города. При этом Путин демонстративно позвонил школьнице с оккупированной территории. Его разговор транслировали кремлевские СМИ. 24 канал.

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Да, президент Путин позвонил школьнице из временно оккупированной Запорожской области и попросил ее прислать "огурчиков".

Путин попросил в подарок огурцов

Российские пропагандисты рассказывают, мол, Путин "сбыл детскую мечту" 8-летней Саши, выбрав ее открытку на Елке желаний. Пропаганда манипулирует, утверждая, что ребенок "хотел побывать в Крыму и посетить Дом Деда Мороза". Хотя все понимают, что, прежде всего, маленькие украинцы хотят спокойной жизни и мира.

Путин интересовался, понравилось ли ей в гостях у Деда Мороза, а также имел наглость попросить ответный подарок.

Маме с папой передавай привет. Пришлешь мне тоже... Я знаю, вы выращиваете там огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь? Да, буду ждать от тебя тоже новогодних подарков,

– заявил российский диктатор.

Единственные "новогодние подарки", на которые может рассчитывать Путин, – это дополнительные ликвидированные полтысячи его солдат. Также среди вариантов – праздничный "хлопок" в российских городах.

Беседа Путина со школьницей: видео