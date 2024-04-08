Последняя судорога Путина: политолог предположил замысел диктатора до выборов в США

В Соединенных Штатах продолжается внутриполитическая борьба, поэтому вопрос России отошел на второй план. И вообще в Конгрессе США уже более полугода не могут прийти к согласию относительно выделения военной помощи Украине.

К тому же экс-президент США Дональд Трамп, который известен своими пророссийскими взглядами, вряд ли сможет переизбраться на новый срок. Учитывая это, как предположил 24 Каналу политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман, Владимир Путин попытается этим воспользоваться и эскалировать войну.

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"Путин хотел бы, чтобы к власти пришел Трамп. Однако это не то чтобы не очевидно, а чрезвычайно сомнительная перспектива. Поэтому он попытается до выборов начать последнюю судорогу, то есть широкомасштабную эскалацию войны", – предположил Эйдман.

Как в Кремле пытаются помочь Трампу

По словам политолога, в России попытаются переломить ситуацию в российско-украинской войне в свою пользу до выборов президента США. В частности, такие попытки направлены, чтобы помочь Дональду Трампу переизбраться на новый срок.

Хотя, думаю, что в Кремле все-таки есть люди, которые умеют считать и понимают, что Трамп в нынешней ситуации не проходит,

– отметил Игорь Эйдман.

Хотя в США внутренняя политика важнее, чем внешняя, однако Джо Байден и вообще демократы сделали серьезную ставку на Украину. Поэтому любой провал может сильно ударить по рейтингу Байдена, ведь он поставил свой авторитет на поддержку Киева.

Россия ведет геополитическую игру, ориентируясь на вышесказанное. Поэтому попытка переломить ход войны является неизбежной до президентских выборов США,

– отметил социолог из Германии.

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