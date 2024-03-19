Свои полные отчаяния заявления он сделал на заседании коллегии Федеральной службы безопасности сегодня, 19 марта.
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В частности, Путин заявил, что нужно наращивать боеспособность и оснащенность пограничных сил не только на суше, но и на море, прежде всего на Черном море.
Конечно, в этом есть определенная логика, ведь если проанализировать провалы российских военных и на пограничные, и на море, то старого маразматика понять можно.
Путин призвал усиливать боеспособность: видео
Ситуация в Черном море
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Силы обороны потопили уже более 25 российских судов и катеров, а также одну подводную лодку. О том, что Путин осуществляет усилия в направлении стабилизации ситуации с безопасностью в Черном море свидетельствует и назначение нового командующего военно-морских сил – Александра Моисеева.
Последней каплей терпения Путина, вероятно, стала потеря большого корабля "Сергей Котов" 5 марта.
Беспорядок в приграничных областях
По ситуации в приграничных областях, тоже паника Путина имеет смысл. Российские добровольческие формирования продолжают боевые действия на территориях Белгородской и Курской областей.
В то же время сегодня во время выступления перед ФСБ Путин не признал, что российские войска провалили попытки прорыва "диверсантов" через границу. Свое заявление он сделал после того, как утром была анонсирована эвакуация 9 тысяч человек из Белгорода и ряда других населенных пунктов области.
Актуально о боевых действиях
- Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон 12 марта пересекли украинско-российскую границу и зашли в несколько областей России. В частности, они взяли под контроль некоторые приграничные населенные пункты в Белгородской и Курской областях.
- На сегодня они продолжают вести боевые действия с целью освобождения России от путинского режима.
- Заметим, что в ГУР МО заявили, что помогают российским добровольцам, ведь они "мужественно и героически себя проявляют на многих участках фронта, непосредственное участие принимают в серьезных операциях".