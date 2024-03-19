Свої повні розпачу заяви він зробив на засіданні колегії Федеральної служби безпеки сьогодні, 19 березня.

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Зокрема, Путін заявив, що потрібно нарощувати боєздатність і оснащеність прикордонних сил не лише на суші, а й на морі, насамперед на Чорному морі.

Звісно, у цьому є певна логіка, адже якщо проаналізувати провали російських військових і на прикордонні, і на морі, то старого маразматика зрозуміти можна.

Путін закликав посилювати боєздатність: відео

Ситуація у Чорному морі

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сили оборони потопили уже понад 25 російських суден та катерів, а також один підводний човен. Про те, що Путін здійснює зусилля у напрямку стабілізації безпекової ситуації в Чорному морі свідчить і призначення нового командувача військово-морських сил – Олександра Моїсеєва.

Останньою краплею терпіння Путіна, імовірно, стала втрата великого корабля "Сергій Котов" 5 березня.

Безлад у прикордонних областях

Щодо ситуації у прикордонних областях, теж паніка Путіна має сенс. Російські добровольчі формування продовжують бойові дії на територіях Бєлгородської та Курської областей.

Водночас сьогодні під час виступу перед ФСБ Путін не визнав, що російські війська провалили спроби прориву "диверсантів" через кордон. Свою заяву він зробив після того, як вранці було анонсовано евакуацію 9 тисяч людей із Бєлгорода та низки інших населених пунктів області.

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