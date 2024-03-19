Його вперше представили в Кронштадті як тимчасового виконувача обов'язків головнокомандувача, пишуть російські ЗМІ сьогодні, 19 березня. Розповідаємо, що відомо про Моїсеєва.
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Саме під керівництвом нового командувача Росія захопила українські кораблі в Керченській протоці у 2018 році.
Моїсеєв очолив Чорноморський флот Росії / Фото з тг-каналів
Зауважимо, що про відставку головнокомандувача військово-морським флотом Росії адмірала Ніколая Євменова повідомили ще 10 березня, та офіційно той факт, що його замінить Моїсеєв, досі не підтверджували.
До слова, раніше розвідка Британії повідомляла, що звільнення адмірала Євменова відбулося після усунення другого командувача Чорноморського флоту з лютого 2022 року та відразу після втрати корвета "Сергій Котов" 5 березня 2024 року – дев'ятого великого корабля, знищеного Силами оборони України.
Імовірно, у Кремлі сподіваються, що Моїсеєву на посаді головнокомандувача ВМС вдасться стабілізувати безпекову ситуацію в Чорному морі.
За даними розвідки, попри те, що адмірал Моїсеєв є кадровим підводником, до призначення на посаду командувача Північного флоту він командував Чорноморським флотом у 2018 – 2019 роках.
Це друга заміна командувача видом військ із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Раніше головкома повітряно-космічних сил Росії генерала Сергія Суровікіна звільнили влітку 2023 року через можливі зв'язки з ПВК "Вагнера".
У якому статі флот очолив Моїсеєв
- З початку повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну ЗСУ потопили уже понад 25 російських судна та катери, а також один підводний човен.
- Найбільшою втратою ВМФ Росії став крейсер "Москва", росіяни його залучали під час атаки на острів Зміїний 24 лютого 2022 року. Судно уразили ракетами "Нептун" 13 квітня 2022 року.
- 10 березня спікер Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив, що після знищення патрульного корабля "Сергій Котов" росіяни звели кількість військових кораблів у Криму до мінімуму.