Стоит напомнить, что контракт по экспорту российского газа в Европу завершается. Как рассказал 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, теперь вместо российского газа может поставляться азербайджанский.

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"Я соглашусь с Институтом изучения войны, который написал, что этот визит организовали для отвлечения внимания. Но его основная цель – это перспективы использования газотранспортной системы Украины с 1 января 2025 года", – рассказал Иван Ус.

Стоит заметить, что Украина больше не хочет поставлять российский газ. Деловые издания написали, что, возможно, вместо него теперь будет идти азербайджанский. Поэтому эта тема могла быть ключевой в переговорах.

Если его будут поставлять через газопроводы, то есть из города Суджа, который сейчас Россия не контролирует, то вполне возможно, что это будет азербайджанский газ. Но Путин хочет договориться с Азербайджаном, чтобы это был российский газ, но официально его подавали как азербайджанский,

– предположил Иван Ус.

Украина не заинтересована в таком варианте. Значительно лучше, если бы Азербайджан поставлял свой газ в Турцию, а дальше танкерами он перевозился в порты Большой Одессы и шел по направлению на Европу. Но нам стоит дождаться финальной версии переговоров.

С одной стороны, Украина не заинтересована, чтобы Россия зарабатывала на поставках газа в Европу, но с другой – это приносило нам до 800 миллионов долларов в год, имею в виду услуги по транзиту газа,

– добавил Иван Ус.

Понятно, что Россия зарабатывала там десятки миллиардов, а Украина меньше, чем 1 миллиард, однако эти деньги были для нас важными. Поэтому можно предположить, что визит Путина в Азербайджан касался этого вопроса.