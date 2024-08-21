Путин приказал своей администрации игнорировать события на Курщине. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что теперь глава Кремля пытается показать, что занимается своей работой.

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Какова цель визита в Чечню

Для того, чтобы абстрагироваться от проблем в Курской области, Путин сосредоточился на других шагах. Поэтому визитами в Азербайджан, Чечню, Беслан он хочет отвлечь внимание общественности от операции ВСУ.

Более того, поездку в Беслан можно назвать явкой на место преступления. Ведь все помнят, что приказ на штурм школы отдал именно Путин. Большинство людей погибли именно из-за этого.

Справочно! Теракт в Беслане длился с 1 по 3 сентября 2004 года в школе № 1. Группа террористов захватила более тысячи заложников во время праздника по случаю начала учебного года. После провала переговоров было принято решение о штурме. В результате этого погибло более 300 человек, большинство из них дети.

"У никого в Беслане нет сомнений, что виноват во всем Путин. Он отдал приказ на кровавый штурм, применение тяжелого оружия в школе. В общем, визит в Чечню неслучайный, ведь ставит крест на всех манипуляциях о якобы болезни Кадырова", – рассказал Геннадий Гудков.

Путин приехал и показал, что якобы все под контролем. Интересно, что Россия имела разведданные о подготовке к прорыву границы, но не обратила на них внимания. Все последующие события стали поражением для российской армии и сказались на настроениях людей.

Население увидело, что оно не нужно своей власти, а Путин готов использовать тактику выжженной земли не только в Украине. На фоне этого резко возросло негативное отношение к Путину и войне.