Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Тимур Олевский. Он добавил, что Путин только недавно начал посещать оккупированные территории, а до этого боялся это делать.

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По его словам, визиты президентов в армию – это обычная мировая практика. Так поступали американские президенты, внезапно посещая контингент в Ираке или Афганистане. Владимир Зеленский с начала полномасштабного вторжения совершал такие поездки. В то же время, Путин долго боялся посещать российскую армию на оккупированной территории Украины.

В отличие от Зеленского, который приезжал в Бахмут и об этом знали в момент визита, о поездках Путина сообщают через некоторое время. К тому же точно не известно, не был ли это очередной двойник,

– заявил Олевский.

По мнению журналиста, этот визит направлен на то, чтобы показать россиянам, что Путин, по крайней мере, пытался защитить оккупированную территорию.

"Чем больше Украина отмечает свое контрнаступление, тем больше российское высшее руководство впадает в уныние. По крайней мере, так выглядит со стороны. Это значит, что украинская армия максимально готова выполнить задачи, которые перед ней ставят", – добавил Олевский.

Что известно о приезде Путина