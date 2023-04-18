Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Тимур Олевський. Він додав, що Путін лише нещодавно почав відвідувати окуповані території, а до цього боявся це робити.
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За його словами, візити президентів до армії – це звичайна світова практика. Так робили американські президенти, раптово навідуючи контингент в Іраку чи Афганістані. Володимир Зеленський з початку повномасштабного вторгнення робив такі поїздки. Водночас Путін довго боявся відвідувати російську армію на окупованій території України.
На відміну від Зеленського, який приїздив у Бахмут і про це знали в момент візиту, про поїздки Путіна повідомляють за якийсь час. До того ж достеменно не відомо, чи не був це черговий двійник,
– заявив Олевський.
На думку журналіста, цей візит спрямований на те, щоб показати росіянам, що Путін принаймні намагався захистити окуповану територію.
"Чим більше Україна наголошує про свій контрнаступ, тим більше російське вище керівництво впадає у зневіру. Принаймні так виглядає збоку. Це означає, що українська армія максимально готова виконати завдання, які перед нею ставлять", – додав Олевський.
Що відомо про приїзд Путіна
- 18 квітня російські пропагандистські ЗМІ почали писати про те, що Владімір Путін навідався до штабу угрупування військ "Дніпро", що базується на Херсонському напрямку.
- Крім цього, повідомлялось, що диктатор відвідав штаб росгвардії "Схід" у так званій "ЛНР", де заслухав доповіді генерал-полковника Лапіна.
- З опублікованих відео незрозуміло, де саме перебував Путін. Також на зустрічі з військовими він дістає ікону та каже: "Зараз ось Великдень буде, так?". Однак пропагандисти стверджували, що російський диктатор здійснив візит 17 квітня, вже після Великодня.