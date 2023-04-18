Геническ вне зоны поражения наших ВСУ, а Арабатская стрелка, куда приземлился вертолет диктатора, наиболее отдаленный регион Херсонской области. Об этом 24 Каналу сказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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"Именно от Днепра до Геническа 130 километров, еще 20 километров до Арабатской стрелки, где расположена вертолетная площадка. Фактически, 150 километров от побережья – сейчас вне зоны поражения нашей артиллерии. Именно поэтому Путин выбрал этот регион, он определил его как безопасный", – подчеркнул Хлань.

Что означает этот визит

Местные сообщают, что на Пасху Путина не было. А вчера, 17 апреля, было оживление движения военных и усиление блокпостов.

Очевидно, сегодня утром Путин посещал оккупированный Геническ и Арабатскую стрелку. Однако этот визит ничего не изменит,

– уверяет Сергей Хлань.

Дело в том, что все оккупационные администрации Левобережной части Херсонщины переехали в Геническ и базируются на Арабатской стрелке. Все то, что осталось – так называемые офисы приема граждан и "паспортные столы" – оккупанты сейчас размещают по большей части в жилых домах. Так, в Каховке они обустроили офис оккупационных властей, расположенный на первом этаже бывшего отделения банка.

Но коллаборанты, возглавляющие "администрацию", появляются не по графику приема, а просто неожиданно. Там находятся лишь некоторые люди, которые являются якобы представителями оккупационных властей,

– утверждает депутат.

Сегодня в городах, расположенных ближе к побережью Днепра, оккупанты размещают свои представительства в густонаселенных районах, многоэтажках и там, где собирается большое количество людей. "Фактически, прикрываясь ими как живым щитом", – подытожил Сергей Хлань.

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