Генічеськ поза зоною ураження наших ЗСУ, а Арабатська стрілка, куди приземлився гелікоптер диктатора, найбільш віддалений регіон Херсонської області. Про це 24 Каналу сказав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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"Саме від Дніпра до Генічеська 130 кілометрів, ще 20 кілометрів до Арабської стрілки, де розташований гелікоптерний майданчик. Фактично, 150 кілометрів від узбережжя – наразі поза за зоною ураження нашої артилерії. Саме тому Путін обрав цей регіон, він визначив його як безпечний для себе", – наголосив Хлань.

Що означає цей візит

Місцеві повідомляють, що на Великдень Путіна не було. Натомість вчора, 17 квітня, було пожвавлення руху військових та посилення блокпостів.

Вочевидь, саме сьогодні зранку Путін відвідував окупований Генічеськ та Арабатську стрілку. Проте цей візит нічого не змінить,

– запевняє Сергій Хлань.

Річ у тім, що усі окупаційні адміністрації Лівобережної частини Херсонщини переїхали до Генічеська та базуються на Арабатській стрілці. Усе те, що залишилося – так звані офіси прийому громадян та "паспорті столи" – окупанти зараз розміщують здебільшого у житлових будинках. Так, у Каховці вони облаштували офіс окупаційної влади, який розташований на першому поверсі колишнього відділення банку.

Але колаборанти, які очолюють "адміністрацію", з'являються не за графіком прийому, а просто несподівано. Там перебувають лише деякі люди, які є буцімто представниками окупаційної влади,

– стверджує депутат.

Сьогодні у містах, які розташовані ближче до узбережжя Дніпра, окупанти розміщують свої представництва у густонаселених районах, багатоповерхівках і там де збирається велика кількість людей. "Фактично, прикриваючись ними як живим щитом", – підсумував Сергій Хлань.

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