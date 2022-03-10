Путин пошел на крайние преступления в Украине, – Пионтковский

Россия творит ужасающие вещи в Украине. Запад уже давно должен был прийти на помощь нашему государству.

Ведь Украина сейчас защищает весь свободный мир. Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Запад боится столкновений с Россией

Он пояснил, что Запад боится столкнуться с Россией – ядерным государством. Это, мол, приведет к ужасающим последствиям.

Понятно одно – Владимир Путин решил идти на крайние преступления в Украине,

– подчеркнул Пионтковский.

Он отметил, что позиция западной демократии нелогична и аморальна. Ведь все равно она должна будет бороться с Россией, когда она придет в Прибалтику.

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