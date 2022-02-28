Путин послал на переговоры с Украиной кадрового украинофоба

28 февраля 2022 , 09:49
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Володимир Фесенко

Источник:

фейсбук Владимира Фесенко

Российскую делегацию на переговорах с Украиной возглавляет Владимир Мединский, бывший министр культуры, сейчас помощник Путина.

Россия готовит имитацию переговоров

Мединский – это идеолог российского превосходства во всем, имперец, украинофоб.

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Косвенно это говорит о том, что Россия лишь имитирует переговоры. С их стороны это скорее пропагандистская акция.

Позиция Украины

Наша задача –  показать готовность к переговорам, с требованием немедленного прекращения огня и отвода российских войск, при этом категорический отказ выполнять ультимативные требования России.

Поэтому не стоит ждать чего-то особенного от этих переговоров. Но и отказываться от них нельзя. Надо заявить нашу позицию.

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Автор: Володимир Фесенко