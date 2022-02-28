Росія готує імітацію переговорів
Мединський – ц е ідеолог російської переваги у всьому, імперець, українофоб.
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Побічно це свідчить, що Росія лише імітує переговори. З їхнього боку це радше пропагандистська акція.
Позиція України
Наше завдання – показати готовність до переговорів, з вимогою негайного припинення вогню та відведення російських військ, при цьому категорична відмова виконувати ультимативні вимоги Росії.
Тому не варто чекати чогось особливого від цих переговорів. Але й відмовлятися від них не можна. Треба сказати нашу позицію.
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