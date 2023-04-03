Прячется как может: Путин поставил систему ПВО возле еще одной своей резиденции

У российского диктатора с так называемой спецоперацией все настолько идет по плану, что он устанавливает системы ПВО уже вблизи собственных резиденций. Такую систему раньше видели вблизи резиденции Путина в новгородской деревне Ящерево, а теперь она появилась недалеко от возможной резиденции в Краснодарском крае.

Об установке системы ПВО "Панцирь С-1" вблизи резиденций диктатора сообщили российские СМИ, пишет 24 Канал.

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Где зафиксировали системы ПВО

Как заявили российские СМИ, установку системы ПВО зафиксировали на лужайке у дороги, которая расположена в одном километре от резиденции публичного акционерного общества "Газпром". Однако, по данным расследователей, хотя юридически резиденция в Красной Поляне Краснодарского края принадлежит компании, но фактически является секретной зимней резиденцией самого Путина.

Заметим, что и сама резиденция нашпигована средствами безопасности. В частности, в ней есть радиолокационная система, позволяющая отслеживать дроны, спрятанные в стенах "жучки" и самодельные бомбы.

Шале "Ачипсе", возле которого и установили ПВО, было построено еще в 2014 году к Зимним Олимпийским играм в Сочи. Владимир Путин ездит туда, чтобы кататься на лыжах.

Что известно о шале "Ачипсе"

Резиденция русского диктатора раскинулась на 20 гектарах земли. Там построены:

два дома,

корпус для сопровождающих,

вертолетная площадка,

собственный подъемник.

Сам же дом имеет четыре этажа, два из которых спрятаны под землей. При этом его общая площадь составляет 3800 квадратных метров.

Также росСМИ сообщили, что неподалеку от предполагаемой резиденции Путина есть также резиденция экс-президента Дмитрия Медведева "Псехако".