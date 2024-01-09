О чем свидетельствует эта ситуация и могут ли быть эти дроны российскими прокомментировал для 24 Канала офицер ВСУ Тарас Березовец.

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Информацию о неизвестных дронах над местами тренировок украинских военных в Германии написало издание Bild, которое в статье в том числе и намекало, что это могут быть российские беспилотники.

Может ли такое быть? Да, мы можем это предположить. Готовились ли к этому серьезно армии Германии и НАТО? Очевидно, что нет. К подобным операциям с использованием дронов наши союзники оказались не совсем готовыми.

– заметил Березовец.

Европу провоцирует Россия

Немецкий бундесвер за последнее время потерял около 10% своих военных, они разорвали контракты. Военная служба стала там не престижной. Другой причиной стал страх отправки в другие страны для участия в реальных боевых действиях, подчеркнул офицер.

Это касается не только немецких солдат, но и польских. Недавно опросы в Польше показали, что только 15% польских граждан в случае нападения России будут записываться в силы территориальной обороны или вооруженные силы Польши.

Польские граждане заявили, что выедут либо в более безопасные западные регионы, либо за пределы страны. Это несмотря на то, что Польша считалась одной из наиболее готовых стран НАТО, которая теоретически быть вовлеченной в войну.

В других странах этот психологический барьер еще меньше. Они не могут преодолеть свой страх демотивации, привычку к комфортной жизни, сюда же добавляются и страшные раны, которые нанесли Первая и Вторая мировые войны,

– добавил военнослужащий.

Эту поствоенную травму Европы отлично понимает Владимир Путин и пытается манипулировать ею. Для этого используют разного типа провокации, в том числе и подобные беспилотники над немецкими учебными базами и т.д. Об этом свидетельствует недавнее появление ракеты в воздушном пространстве в Польше.

Поскольку эта траектория была заложена в ракету – это не может быть случайностью, провокация вполне удалась для россиян, ведь ракета не была сбита. Это, в частности, свидетельствует и об уровне готовности Вооруженных сил стран Европы, отметил Березовец.

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