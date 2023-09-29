Это подтверждают недавние удары по Черноморскому флоту России. Об этом заявил начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин во время визита в Киев.

Обратите внимание Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет, – Зеленский

Путин потерял контроль над войной

Недавние удары по Черноморскому флоту – еще один пример того, как Украина удерживает инициативу. Путин потерял контроль над войной, которую он начал,

– заметил Радакин.

По его словам, во время визита в Киев он обсуждал новые обязательства по военной помощи, взятые в Рамштайне. Эти обязательства помогут укрепить и выдержать устойчивость Украины в течение зимы и после нее.

Радакин уверен в победе Украины

"Этот визит вместе с моими визитами летом укрепили мое убеждение, что Украина победит. Великобритания будет оставаться с ней на каждом шагу", – подчеркнул Радакин.

Путин уже проиграл войну, как Гитлер в 1943

Напомним, ранее вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что кремлевский диктатор сейчас находится в том же положении, что и Адольф Гитлер в 1943 году – когда он уже проиграл войну, но она еще далека от завершения.

Вице-президент отметил, что Путин ошибся относительно устойчивости украинцев. Кроме того, он напомнил, что "Гитлер также проиграл войну в конце 1943 года и длилась еще два года".