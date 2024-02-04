Дэвид Кэмерон отметил, что Лондон должен сделать все для того, чтобы вокруг поддержки Украины сплотить другие государства. Министр призвал прекратить разговоры о якобы патовой ситуации в войне.

Соответствующее заявление министр иностранных дел Великобритании сделал во время своего визита на Ближний Восток. Дэвид Кэмерон отметил, что Владимир Путин уже потерпел стратегическое поражение.

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Призвал объединиться вокруг Украины

(Президент России Владимир – 24 Канал) Путин уже потерпел огромное стратегическое поражение, и нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации или о том, что время не на стороне Украины,

– подчеркнул Кэмерон.

Он отметил, что российская экономика в 25 раз меньше британской. Поэтому, Лондон может показать, что время именно на его стороне, а не на стороне Владимира Путина.

По словам Кэмерона, соответствующее послание он будет пытаться донести и до Дональда Трампа при условии, что он станет президентом США. Министр добавил, что его больше всего волнует именно Украина, "потому, что для меня это вызов нашему поколению".

"Это как в 1930-х годах, когда мы не сделали достаточно, чтобы остановить агрессию (нацистской Германии – 24 Канал)... Вторжение Путина в Украину является наиболее вопиющим примером вторжения одного государства в другое", – подчеркнул Кэмерон.

Глава МИД подчеркнул, что Лондон был лидером среди тех, кто призывал накладывать на Россию санкции после аннексии Крыма в 2014 году. Он также отверг утверждение парламентского комитета по вопросам разведки и безопасности, которое касается того, что Великобритания "сильно недооценила" угрозу со стороны России, когда он был премьером в 2010 – 2016 годах.

Тогда это было гораздо более сложным аргументом из-за определенной "путаницы" вокруг того, что происходило в политическом плане в Украине (после побега тогдашнего президента Януковича в Россию – 24 Канал). Но я не был растерян... Было понятно, что это было вторжение, но это осложнялось тем, что были другие страны в Европе, которые не хотели вводить санкции и оказывать давление,

– добавил Кэмерон.

Подчеркиваем, что Великобритания – верный союзник и партнер Украины. Эта страна первой предоставила нам современные танки, а также была дальнобойные ракеты, которые нанесли немалый ущерб российскому флоту в Крыму.