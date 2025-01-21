Сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Сократит ли Украина свою армию ради мира

Президент заявил, что при отсутствии надежных гарантий безопасности от Запада Путин поставит вопрос о значительном сокращении численности украинской армии, ведь Украина собрала войско численностью 800 тысяч солдат и при поддержке Европы сможет защищаться и противостоять агрессии Кремля.

Самый быстрый путь – давить на США, чтобы Украина не была в НАТО и давить на всех союзников, чтобы они на нас давили, чтобы мы уменьшили армию в 5 раз. Вот это то, что он хочет. Мы не дадим этого сделать, но он будет пытаться это сделать,

– подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что без украинской армии и без действенных гарантий мира Путин пойдет дальше и попытается оккупировать все страны бывшего Советского союза.