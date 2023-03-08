Путин купился на собственную пропаганду, бои за Бахмут стали уничтожением тысяч зэков – политик из США

Россияне в течение нескольких месяцев штурмуют Бахмут, который со стратегической точки зрения не имеет большого значения. Поэтому создается впечатление, что Евгения Пригожина "слили", а ППК "Вагнер" пытаются похоронить в Бахмуте.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, для Украины остается важным символизм обороны города, потому что она воюет за свою землю, но в случае отступления из города – катрастрофы не будет.

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Пригожина могли "слить"

Юрий Рашкин отметил, что город Бахмут хоть и не имеет стратегического значения, что подтверждается заявлениями военных высокопоставленных чиновников США, битва за этот город имеет сверхважное символическое значение.

При этом для России и ППК "Вагнер", пытающейся длительное время захватить этот город, это может быть последним сражением. Рашкин отметил, что у него создается впечатление, что этот НДС действительно пытаются похоронить под Бахмутом, поскольку тысячи российских зэков там гибнут в боях.

Он добавил, что даже если Украина будет вынуждена отступить из Бахмута, ее не оставят без поддержки.

"Украина уже много раз доказала, что она борется за свое будущее и она это делает гораздо лучше России, у которой казалось бы такие огромные цифры", – сказал Рашкин.

Война Путина вызвала обратный эффект

Политический деятель из США убежден, что российский диктатор Владимир Путин своей войной против Украины добился обратного эффекта от своих ожиданий.

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По словам общественного деятеля, война с 2014 года и полномасштабное вторжение в 2022 году еще больше скрепило украинскую нацию и вдохновило украинцев на борьбу за себя, свою страну и свое будущее.

Россия в парадоксе

Юрий Рашкин отметил, что ситуация в России сложилась таким образом, что она сама себя засасывает в болото, а ее "дрожание" ускоряет этот процесс. По словам политика, Россия напоминает телевизор, что говорит на кладбище, потому что с одной стороны – телевизор, в котором якобы все хорошо, а с другой – отсутствие публики, которой не стало из-за войны.

Владимир Путин, купившийся на собственную пропаганду, за которую он так дорого заплатил, которая дала ему такую кардинально не правильную информацию и создала у него такое неправильное мировоззрение, теперь может говорить ему все, что угодно.

– отметил Рашкин.

Общественный деятель отметил, что такая настойчивость в борьбе за Бахмут от России подтверждает, что люди не нужны России. До полномасштабного вторжения в Бахмуте жили около 70 тысяч человек, а сейчас находятся около 4 тысяч.

Продажа нефтепродуктов уже не спасет Россию

По словам Юрия Рашкина, несмотря на то, что Россия еще продает нефть и газ в Индию, это не спасет ее от краха. Американские аналитики полагают, что продажа нефти и газа бедным странам положительно отражается на ценах в тех странах, а также почти не приносит пополнения в бюджет России.

Политический деятель уверен, что Путин теперь раздает свое добро за бесценок. Поэтому все те шаги, которые он считает, помогают ему удержаться на плаву, на самом деле приближают его к загрузке в болоте.

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