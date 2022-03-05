Путин уверовал в свою гениальность и совершил самую трагическую ошибку в истории

Говорить правду о войне становится всё сложнее. Власть запрещает называть войну войной. Ликвидированы "Дождь" и "Эхо Москвы". Дума принимает закон, по которому можно отправить в тюрьму любого, кто высказывается о «спецоперации» иначе, чем звучит официальная версия.

Не молчать

Говорить правду сложно и опасно — но необходимо. Иначе мы превратимся в скотов.

Важно Россия восстановиться после военного поражения и экономической разрухи уже не сможет

Поэтому сегодня я хочу поделиться своим пониманием того, что происходит. Хочу объяснить, почему у Путина не получился блицкриг, почему российскую армию не встречают цветами и какие колоссальные потери понесет Россия в результате этой кровавой авантюры.

Істория повторяется

По сути, Путин повторил типичную ошибку русских вождей, которые слишком доверяли генералам и впадали в милитаристскую эйфорию.

Николай Второй развязал "маленькую победоносную войну" с Японией, которая обернулась тяжелыми потерями, экономическим кризисом и утратой территорий на востоке.

Борис Ельцин поверил министру Грачеву, который обещал взять Грозный за два часа силами десантного полка. А в итоге Россия получила чудовищную по своей жестокости чеченскую войну и море человеческих жертв.

И вот теперь Путин позволил генералам убедить себя в том, что Украина будет взята под контроль с минимальными потерями и в кратчайшие сроки. Вместо этого, мы получили национальную катастрофу.

Пропаганда так долго убеждала нас в гениальности Путина, что он, кажется, и сам в это поверил, совершив самую трагическую ошибку в современной российской истории. Теперь у него до конца дней будет гореть земля под ногами. А заодно и у нас всех, к сожалению.

Украина призывает мир требовать от НАТО закрытия неба – смотрите видео:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!