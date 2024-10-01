Соответствующие указы российский президент подписал 30 сентября. Об этом сообщили аналитики ISW.

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Путин обновил состав совбеза России

30 сентября Путин подписал указы об обновлении состава совета безопасности России – ключевого органа, который информирует его о решениях по вопросам национальной безопасности. Повышения получили близкий друг, бывший личный охранник и соратник российского президента Алексей Дюмин, а также:

первый вице-премьер Денис Мантуров,

начальник главного управления специальных программ Кремля Александр Линец,

глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Кто такой Дюмин Алексей Дюмин – бывший охранник Путина и его соратник. Он окончил военное училище и в 1996 году начал работать с Борисом Ельциным и Виктором Черномырдиным. Дюмин сопровождал высшее руководство России в поездках по регионам и за границу, а также обеспечивал связь первых лиц государства. Впоследствии он стал работать личным охранником Путина. После этого его карьера пошла стремительно вверх, и к 2012 году он дослужился до заместителя начальника управления Службы безопасности президента ФСО. Когда в 2012 году Путин выиграл выборы, то Дюмин получил должность в российском генштабе, затем руководил еще несколькими военными группировками, а в 2016 году стал губернатором Тульской области. Эту должность он занимал до мая 2024 года, пока не стал личным помощником Путина.

Чтобы назначить новых людей на должности, Путину пришлось провести "чистки". Так, российский президент уволил из совбеза временно исполняющего обязанности генсекретаря партии "Единая Россия" Владимира Якушева.

Аналитики Института изучения войны заметили, что друг и экс-хранитель Путина 52-летний Дюмин – самый молодой член совета безопасности России. Однако в ISW отмечают, что он является верным сторонником кремлевского режима еще с 1999 года, когда тот только начал работать охранником Путина.

Сейчас в совет безопасности России входят только те, кто родился около 1950-х годов и является "поколением Путина". Однако назначение Дюмина может свидетельствовать о том, что российский диктатор готовит "новое поколение".

Назначение Дюмина свидетельствует о том, что Путин готовит новое поколение чиновников. Путин постоянно продвигает Дюмина, особенно после мятежа ЧВК "Вагнера" в июне 2023 года, когда тот стал помощником президента по вопросам оборонно-промышленной базы и секретарем консультативного госсовета в мае 2024 года. Позже Путин поручил Дюмину контролировать ответ России на вторжение Украины в Курскую область,

– отметили аналитики.

О формировании "нового поколения" свидетельствует и повышение 55-летнего Мантурова, 61-летнего Линца и 63-летней Скворцовой, которые ранее работали на Путина на различных государственных должностях.