Відповідні укази російський президент підписав 30 вересня. Про це повідомили аналітики ISW.

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Путін оновив склад радбезу Росії

30 вересня Путін підписав укази про оновлення складу ради безпеки Росії – ключового органу, який інформує його про рішення з питань національної безпеки. Підвищення отримали близький друг, колишній особистий охоронець і соратник російського президента Алєксей Дюмін, а також:

перший віцепрем'єр Дєніс Мантуров,

начальник головного управління спеціальних програм Кремля Алєксандр Лінець,

голова Федерального медико-біологічного агентства Вєроніка Скворцова.

Хто такий Дюмін Алєксєй Дюмін – колишній охоронець Путіна та його соратник. Він закінчив військове училище і в 1996 році почав працювати з Борисом Єльциним та Віктором Черномирдіним. Дюмін супроводжував найвище керівництво Росії у поїздках регіонами та за кордон, а також забезпечував зв'язок перших осіб держави. Згодом він став працювати особистим охоронцем Путіна. Після цього його кар'єра пішла стрімко вверх, й до 2012 року він дослужився до заступника начальника управління Служби безпеки президента ФСО. Коли у 2012 році Путін виграв вибори, то Дюмін отримав посаду у російському генштабі, потім керував ще кількома військовими угрупованнями, а у 2016 році став губернатором Тульської області. Цю посаду він обіймав до травня 2024 року, поки не став особистим помічником Путіна.

Щоб призначити нових людей на посади, Путіну довелося провести "чистки". Так, російський президент звільнив з радбезу тимчасового виконуюча обов'язків генсекретаря партії "Єдіная Росія" Владіміра Якушева.

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що друг і ексохоронець Путіна 52-річний Дюмін – наймолодший член ради безпеки Росії. Однак в ISW наголошують, що він є вірним прихильником кремлівського режиму ще з 1999 років, коли той лише почав працювати охоронцем Путіна.

Нині до ради безпеки Росії входять лише ті, хто народився близько у 1950-х роках і є "поколінням Путіна". Однак призначення Дюміна може свідчити про те, що російський диктатор готує "нове покоління".

Призначення Дюміна свідчить про те, що Путін готує нове покоління чиновників. Путін постійно просуває Дюміна, особливо після заколоту ПВК "Вагнера" в червні 2023 року, коли той став помічником президента з питань оборонно-промислової бази й секретарем консультативної держради в травні 2024 року. Пізніше Путін доручив Дюміну контролювати відповідь Росії на вторгнення України в Курську область,

– наголосили аналітики.

Про формування "нового покоління" свідчить і підвищення 55-річного Мантурова, 61-річного Лінця та 63-річної Скворцової, які раніше працювали на Путіна на різних державних посадах.