Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зазначивши, що лідери західних країн, ймовірно, не планують проводити ліквідацію кремлівського диктатора. Однак він все ж може щезнути.

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Повалення путінського режиму

Микола Маломуж сказав, за якої умови Путін може втратити свою владу. Мовиться про удосконалення стратегії щодо звільнення українських територій, які окупували російські війська.

Варто розпочати із Криму, Херсонської чи Запорізької областей, зокрема там, де немає потужних ліній оборони, де ворог не очікує. Це буде перспектива програшу на війні та падіння режиму,

– сказав він.

На думку екскерівника Служби зовнішньої розвідки, після таких подій у Росії можуть задуматись про юридичне чи фізичне усунення Путіна. Адже його соратники розумітимуть, що і на них очікуватиме відповідальність за всі злочини скоєні в Україні.

Як зміниться Росія

Маломуж припустив, якщо у Росії відбудеться повалення режиму, то ті, хто займуть владу, ймовірно, спробують розпочати мирний діалог зі світом про ядерну безпеку.

Якщо Путін десь щезне, то процес (врегулювання конфлікту з Росією – 24 Канал) може зрушитися в позитивну сторону. Багато російських генералів та спецслужби вважають, що розпочинати війну було невдалим рішенням, адже це призводить до серйозних втрат всередині країни,

– зауважив він.

У російській політиці можуть відбутись кардинальні зміни, які вплинуть на мир в Україні. Микола Маломуж додав, що це станеться лише тоді, коли наша держава здобуватиме перемоги на фронті, а світ об'єднає свої сили проти російського режиму.