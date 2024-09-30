Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что лидеры западных стран, вероятно, не планируют проводить ликвидацию кремлевского диктатора. Однако он все же может исчезнуть.

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Свержение путинского режима

Николай Маломуж сказал, при каком условии Путин может потерять свою власть. Говорится об усовершенствовании стратегии по освобождению украинских территорий, которые оккупировали российские войска.

Стоит начать с Крыма, Херсонской или Запорожской областей, в частности там, где нет мощных линий обороны, где враг не ожидает. Это будет перспектива проигрыша на войне и падения режима,

– сказал он.

По мнению экс-руководителя Службы внешней разведки, после таких событий в России могут задуматься о юридическом или физическом устранении Путина. Ведь его соратники будут понимать, что и их будет ожидать ответственность за все преступления совершенные в Украине.

Как изменится Россия

Маломуж предположил, если в России произойдет свержение режима, то те, кто займут власть, вероятно, попытаются начать мирный диалог с миром о ядерной безопасности.

Если Путин где-то исчезнет, то процесс (урегулирование конфликта с Россией – 24 Канал) может сдвинуться в положительную сторону. Многие российские генералы и спецслужбы считают, что начинать войну было неудачным решением, ведь это приводит к серьезным потерям внутри страны,

– отметил он.

В российской политике могут произойти кардинальные изменения, которые повлияют на мир в Украине. Николай Маломуж добавил, что это произойдет только тогда, когда наше государство будет получать победы на фронте, а мир объединит свои силы против российского режима.