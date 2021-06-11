Соответствующий документ опубликовали 11 июня на официальном российском сайте. Ожидается, что новые нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года.

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О чем говорится в документе

Согласно документу, жителей полуострова, которые после оккупации Россией Крыма в 2014 году подали заявление об отказе от гражданства Украины, но не прекратили его, признают "гражданами России без иностранного гражданства".

Справка. В России действует запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом для ряда должностей.

Также предусмотрены и права граждан, которые тогда были несовершеннолетними детьми крымчан и находились за пределами Крыма и Севастополя до 18 марта 2014 года. Если они до 18-летия подавали заявление о том, что не хотят принадлежать к украинскому гражданству.

Собственно, сам законопроект о праве крымчан устраиваться на госслужбу при наличии гражданства Украины внесли в Госдуму 6 апреля 2021 года.

Что говорят в Украине

Украина не признает российские паспорта, выданные крымчанам в Ростовской области и Краснодарском крае России.

В МИД Украины 16 июня 2020 года сделали заявление из-за российских паспортов. Одной из приоритетных задач политики в отношении оккупированной территории Украины считает меры по защите прав и интересов граждан Украины и иностранцев, которые там находятся.

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