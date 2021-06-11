Соответствующий документ опубликовали 11 июня на официальном российском сайте. Ожидается, что новые нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года.
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О чем говорится в документе
Согласно документу, жителей полуострова, которые после оккупации Россией Крыма в 2014 году подали заявление об отказе от гражданства Украины, но не прекратили его, признают "гражданами России без иностранного гражданства".
Также предусмотрены и права граждан, которые тогда были несовершеннолетними детьми крымчан и находились за пределами Крыма и Севастополя до 18 марта 2014 года. Если они до 18-летия подавали заявление о том, что не хотят принадлежать к украинскому гражданству.
Собственно, сам законопроект о праве крымчан устраиваться на госслужбу при наличии гражданства Украины внесли в Госдуму 6 апреля 2021 года.
Что говорят в Украине
Украина не признает российские паспорта, выданные крымчанам в Ростовской области и Краснодарском крае России.
В МИД Украины 16 июня 2020 года сделали заявление из-за российских паспортов. Одной из приоритетных задач политики в отношении оккупированной территории Украины считает меры по защите прав и интересов граждан Украины и иностранцев, которые там находятся.
Принудительная паспортизация в Крыму и на Донбассе: главное
- Ранее сообщалось, что тотальная принудительная паспортизация в аннексированном Россией Крыму коснулась 2,5 миллиона граждан Украины. Еще почти 400 тысяч граждан Украины прошли принудительную паспортизацию во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
- ЕС осудил такое навязывание Россией своих законов и норм населению Крыма и неподконтрольных правительству частей Донецкой и Луганской областей Украины.
- Об ускорении "паспортизации" и на оккупированном Донбассе ранее заявляли и правозащитники. Они отмечали, что украинцы заняли электронную очередь до 2024 года.
- Если так будет дальше, то в 2021 году российские документы будут более 2 миллионов жителей Донбасса.