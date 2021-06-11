Відповідний документ опублікували 11 червня на офіційному російському порталі. Очікується, що нові норми набудуть чинності з 1 липня 2021 року.
Увага В ОПУ заперечують, що США й Росія підпишуть угоду про Україну
Про що мовиться у документі
Згідно з документом, жителів півострова, які після окупації Росією Криму у 2014 році подали заяву про відмову від громадянства України, але не припинили його, визнають "громадянами Росії без іноземного громадянства".
Також передбачені й права громадян, які тоді були неповнолітніми дітьми кримчан і перебували за межами Криму і Севастополя до 18 березня 2014. Якщо вони до 18-річччя подавали заяву про те, що не хочуть належати до українського громадянства.
Власне, сам законопроєкт про право кримчан влаштовуватись на держслужбу при наявності громадянства України внесли до Держдуми 6 квітня 2021 року.
Що кажуть в Україні
Україна не визнаватиме російські паспорти, видані кримчанам в Ростовській області і Краснодарському краї Росії.
В МЗС України 16 червня 2020 року зробили заяву через російські паспорти. Одним з пріоритетних завдань політики щодо окупованої території Україна вважає заходи щодо захисту прав та інтересів громадян України і іноземців, які там перебувають.
Примусова паспортизація в Криму та на Донбасі: головне
- Раніше повідомлялось, що тотальна примусова паспортизація в анексованому Росією Криму зачепила 2,5 мільйона громадян України. Ще майже 400 тисяч громадян України пройшли примусову паспортизацію у тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей.
- ЄС засудив таке нав'язування Росією своїх законів і норм населенню Криму і непідконтрольних уряду частин Донецької та Луганської областей України.
- Про прискорення "паспортизації" і на окупованому Донбасі раніше заявляли і правозахисники. Вони наголошували, що українці зайняли електронну чергу до 2024 року.
- Якщо так буде далі, то у 2021 російські документи матимуть понад 2 мільйони жителів Донбасу.