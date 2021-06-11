Відповідний документ опублікували 11 червня на офіційному російському порталі. Очікується, що нові норми набудуть чинності з 1 липня 2021 року.

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Про що мовиться у документі

Згідно з документом, жителів півострова, які після окупації Росією Криму у 2014 році подали заяву про відмову від громадянства України, але не припинили його, визнають "громадянами Росії без іноземного громадянства".

Довідка. В Росії діє заборона на наявність іноземного громадянства або дозволу на проживання за кордоном для низки посад.

Також передбачені й права громадян, які тоді були неповнолітніми дітьми кримчан і перебували за межами Криму і Севастополя до 18 березня 2014. Якщо вони до 18-річччя подавали заяву про те, що не хочуть належати до українського громадянства.

Власне, сам законопроєкт про право кримчан влаштовуватись на держслужбу при наявності громадянства України внесли до Держдуми 6 квітня 2021 року.

Що кажуть в Україні

Україна не визнаватиме російські паспорти, видані кримчанам в Ростовській області і Краснодарському краї Росії.

В МЗС України 16 червня 2020 року зробили заяву через російські паспорти. Одним з пріоритетних завдань політики щодо окупованої території Україна вважає заходи щодо захисту прав та інтересів громадян України і іноземців, які там перебувають.

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