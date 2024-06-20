После визита в КНДР: Путин прибыл во Вьетнам, чтобы обсудить "партнерство стран"

Владимир Путин прибыл с официальным визитом во Вьетнам. Там он планирует принять совместное заявление и подписать ряд двусторонних документов.

Путин прибыл во Вьетнам сразу после своей поездки в Северную Корею. О визите кремлевского диктатора сообщил ряд российских СМИ, передает 24 Канал.

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Путин прибыл во Вьетнам

Ранее в Кремле сообщали, что лидеры России и Вьетнама планируют обсудить развитие партнерства Москвы и Ханоя, а также вопросы международного и регионального порядка.

Путин встретится в частности с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем парламента Чан Тхань Маном.

Журналисты Reuters также сообщали, что визит Путина во Вьетнам происходит после того, как Ханой уклонился от участия в Саммите мира в Швейцарии и отправил своего заместителя министра иностранных дел на встречу БРИКС в России в начале прошлой недели.

Визит продлится 2 дня, а Вьетнам является последней остановкой тура Путина по двум странам Азии.

Ранее Путин во время своего визита в Северную Корею подписал с Ким Чен Ыном договор о стратегическом военном партнерстве. В Офисе президента это соглашение назвали "демонстративным пактом о совместном разрушении глобальных правил и организации массовых убийств мирных жителей других стран".