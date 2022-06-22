Путин приготовился к долгой войне на два фронта: на что рассчитывает кровавый тиран

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подчеркнул, что конфликт в Украине будет носить затяжной характер. Это, можно сказать, первое официальное признание чиновником РФ, что Кремль готовится к долговременной конфронтации в соседней стране и фактически приступил к войне на истощение.

Блицкриг заменили на тактику салями

То, что блицкриг по захвату Украины провалился, стало для президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения настоящим шоком.

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Ведь, как известно, российское руководство планировало буквально через несколько дней взять украинскую столицу Киев, создать там марионеточное правительство, которое со своей стороны признало бы российский статус Крыма и Донбасса и создало условия для присоединения к РФ других территорий, которые Москва собиралась сделать частью так называемой Малороссии.

Само по себе марионеточное правительство должно было подготовить условия для создания союзного государства России, Украины и Беларуси под руководством Владимира Путина. Но с тем условием, что большая часть бывших территорий Украины отошла бы в состав территории РФ.

Однако от наступления российской армии на север, восток и юг Украины ничего не осталось. Сейчас продолжительные бои идут, прежде всего, на Донбассе, где российская армия пытается выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей для дальнейшего перехода войны в стадию аннексии Донецкой и Луганской областей Украины.

Также весьма важен тот факт, что сейчас в Кремле осознали, что никаких блицкригов на украинской территории уже не состоится, и перешли к тактике салями, которую и признает в оценке ситуации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Это значит, что российские Вооруженные силы собираются захватывать регион за регионом, проводить в оккупированных регионах фейковые "референдумы" по присоединению их к РФ, затем ставить Украину и цивилизованный мир перед фактом, что они имеют дело уже с российской территорией и с этой российской территории уже переходить в наступление на новые украинские регионы. Это и есть то, что Дмитрий Песков называет затяжным кризисом.

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Аппетит растет во время еды

В то же время в общественное мнение вбрасывается идея: если Украина попытается действовать на территории, которую Владимир Путин объявит российской, на этой территории Кремль уже может использовать ядерное оружие. Об этом в частности говорил недавно бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Таким образом, в Кремле могут считать, что даже если на первом этапе войны против Украины не удастся оккупация всей территории Украины, по крайней мере большая часть ее территории может быть оккупирована регион за регионом, инкорпорирована в РФ и, как любит говорить об этом российский президент Владимир Путин, вопрос будет закрыт.

Вчера это был вопрос Крыма, сейчас это может быть вопрос Донбасса, а впоследствии конечно же вопрос и других украинских регионов, которые будут провозглашены областями РФ.

Второй фронт войны на истощение

Кремль готовится к долговременной конфронтации с Западом. Владимир Путин, не очень разбирающийся в экономике, уверен, что его страна адаптируется к западным санкциям и сможет получать доходы от продажи энергоносителей в азиатские страны, а сама, между тем, создавать кризисы, которые приведут к значительному ухудшению ситуации в цивилизованном мире.

Среди этих планов российского президента – прежде всего, увеличение цены на энергоносители на Западе, а также провоцирование голода. Мы видим, что это провоцирование голода является одной из главных политических тем в РФ.

Главная редактор пропагандистского ресурса RT Маргарита Симоньян даже откровенно сказала Владимиру Путину на Петербургском экономическом форуме, что у российской политической элиты все надежды именно на голод. И хотя сам Владимир Путин опроверг эти утверждения пропагандистки, действия российского президента говорят как раз о том, что он согласен с этой тактикой.

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Большой миграционный кризис в Европе, а также ухудшение социальной ситуации на континенте может привести к улучшению политических позиций сил, на которые Москва делает ставки. Иллюстрацией возможностей таких сил стали итоги последних парламентских выборов во Франции, где ультралевый блок Меланшона и ультраправая партия Марин Ле Пен добились значительных успехов и не дали возможности действующему президенту Эммануэлю Макрону создать устоявшееся большинство в Национальном собрании. Представительство партии Марин Ле Пен, ранее не скрывавшей своей ориентации на Кремль, увеличилось в 10 раз.

Ну и мы прекрасно понимаем – если экономический и миграционный кризис станут западной повседневностью, это может привести к триумфу таких правопопулистских или левопопулистских сил во многих странах Запада. А эти силы будут гораздо более готовы к компромиссу с Кремлем вокруг постсоветского пространства, чем те политики, которые сейчас управляют западными странами. И на это, конечно, и надеются в Кремле, когда генерируют кризис за кризисом.

Сирийские чаяния Кремля

Таким образом, слова Пескова демонстрируют четкий переход российской политики в новое русло – от блицкрига к затяжному конфликту, который должен походить на сирийский конфликт, в котором Москва уже нашла свое место.

Этот конфликт продолжается уже десятилетие. И, несмотря на то, что пророссийское и проиранское правительство Башара Асада контролируют только часть страны, это все равно позволяет России быть значительным игроком не только в самой Сирии, но и в регионе Ближнего Востока, ставить свои условия и Турции, и США, и создавать личные союзы с Ираном, и создавать собственные угрозы для Израиля. И все это – за 10 лет войны.

Если Кремлю удастся перевести конфликт в Украине в долговременный, Путин может надеяться, что и здесь он получит такие же геополитические преимущества. Ну а что будет с самой Россией, с ее населением, с ее экономикой, с ее социальной стабильностью, мне кажется, Путина не обходит. Он никогда не думал о россиянах, он всегда думал о собственных имперских амбициях.

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