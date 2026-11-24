Владимир Путин пригрозил Украине новыми ударами в ответ на атаки по российским объектам топливно-энергетического комплекса. Он заявил, что Россия якобы не оставит такие действия без ответа.

В то же время диктатор признал, что ситуация на рынке нефтепродуктов остается сложной, пишут российские СМИ.

Что заявил Путин?

Путин заявил, что ответ России на украинские удары по объектам топливно-энергетического комплекса неизбежен.

Соответствующие действия с нашей стороны неизбежны, об этом должны знать все,

– пригрозил российский президент.

По его словам, Украина продолжает проводить атаки на российские нефтеперерабатывающие мощности, несмотря на прямые призывы президента США Дональда Трампа не делать этого.

Отдельно Путин высказался об энергетических отношениях с Европой. Он пригрозил европейским странам сокращением поставок российских энергоресурсов.

Нашей нефти и газа у них станет меньше, а проблем – больше,

– заявил он.

Помимо угроз, российский президент прокомментировал ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов. Он признал, что она остается непростой.

По словам Путина, после пиковых значений в начале октября цены на бензин в большинстве регионов России в целом стабилизировались. России якобы удалось сохранить стабильность внутреннего топливного рынка.

В то же время российский топливно-энергетический комплекс, по его словам, должен оперативно реагировать на соотношение спроса и предложения топлива в разных регионах страны.

Напомним, спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер настаивают на как можно более скорейшее заключение мирного соглашения между Украиной и Россией, желательно до января 2027 года. Как рассказал Владимир Зеленский, такая поспешность создает риск того, что Украина будет вынуждена пойти на значительные уступки.

В то же время российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности прекратить войну. Украина также заинтересована в завершении боевых действий, но не согласится на договоренности, противоречащие ее собственным интересам.

Для начала реальных переговоров Россия должна почувствовать сильное давление со стороны союзников Украины. В частности, уровень военной поддержки Киева и санкций против Москвы должен стать четким сигналом для Кремля о необходимости прекратить войну.