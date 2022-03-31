Путин приказал разрывать соглашения со странами, которые не будут платить за газ рублями

Владимир Путин подписал указ, регулирующий торговлю газом с "недружественными" странами за российские рубли. Документ вступает в действие с 1 апреля.

В документе говорится, что если покупатели не будут платить за газ рублями, действующие контракты на поставку газа остановят. Об этом сообщают провластные российские СМИ.

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Что хочет Путин:

Западные страны должны открыть счета в рублях у Газпромбанка.

Банк будет продавать валюту, которую зачислят покупатели российского газа.

Путин заявил, что если покупатели газа из "недружественных" стран откажутся платить рублями, то Россия сочтет это нарушением контрактов,

Также он сам подтвердил, что Россия поставила газ заказчикам, но не получила за это деньги.

Они его получили, заплатили нам в евро, которые сами же и заморозили... Можно считать, что мы поставили газ фактически бесплатно,

– жалуется президент страны-агрессора.

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