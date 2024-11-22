Последствия путинских манипуляций могут вызвать недовольство среди российских элит, ведь это будет влиять на их благосостояние. Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что кремлевский диктатор потерял связь с реальностью из-за своих фантазий о безграничной власти.

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Бунт против Путина

Сергей Жирнов отметил, что очень странно, что среди российских элит до сих пор не нашлось человека, который бы задумался о последствиях деятельности Путина.

Неужели в России нет ни одного человека с деньгами и властью, который бы понимал, что этот сумасшедший самоубийца тянет всех за собой в могилу,

– сказал он.

Приспешники Путина, по словам Жирнова, должны понимать, если начнется ядерная война, то все их состояние исчезнет. Судьба каждого в России зависит от "одного маленького человека", который сошел с ума.

В России должны найтись какие-то умные люди, которые осознают, что есть угроза погибнуть из-за решений и заявлений кремлевского диктатора. Надо его раздавить, как таракана,

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Он добавил, что нападение на Украину является войной одного человека, то есть Путина. К сожалению, его, вероятно, поддерживает несколько человек из близкого окружения, однако их совсем немного.

"Есть тысячи сознательных людей, у которых есть деньги и власть. Только силой Путина можно лишить власти", – высказался Сергей Жирнов.

Напомним, Путин 21 ноября в очередной раз пригрозил Западу ударами по странам, поддерживающим Украину, но его риторика о "красных линиях" остается непоследовательной. Как отмечает ISW, удары по Днепру и заявления о возможности атак на Запад направлены на то, чтобы остановить поддержку Украины, но преимущественно остаются риторикой.