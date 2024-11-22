Наслідки путінських маніпуляцій можуть викликати невдоволення серед російських еліт, адже це впливатиме на їхній добробут. Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що кремлівський диктатор втратив зв'язок із реальністю через свої фантазії про безмежну владу.

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Бунт проти Путіна

Сергій Жирнов зауважив, дуже дивно, що серед російських еліт досі не знайшлось людини, яка б замислилась про наслідки діяльності Путіна.

Невже у Росії немає жодної людини із грошима та владою, яка б розуміла, що цей божевільний самогубець тягне всіх за собою в могилу,

– сказав він.

Посіпаки Путіна, за словами Жирнова, мали б розуміти, якщо розпочнеться ядерна війна, то всі їхні статки зникнуть. Доля кожного у Росії залежить від "одної маленької людини", яка зійшла з розуму.

У Росії мають знайтись якісь розумні люди, які усвідомлять, що є загроза загинути через рішення та заяви кремлівського диктатора. Треба його розчавити, як таргана,

– наголосив ексспівробітник КДБ.

Він додав, що напад на Україну є війною однієї людини, тобто Путіна. На жаль, його, ймовірно, підтримує кілька людей з близького оточення, однак їх зовсім небагато.

"Є тисячі свідомих людей, у яких є гроші та влада. Лише силою Путіна можна позбавити влади", – висловився Сергій Жирнов.

Нагадаємо, Путін 21 листопада вкотре пригрозив Заходу ударами по країнах, що підтримують Україну, але його риторика про "червоні лінії" залишається непослідовною. Як зазначає ISW, удари по Дніпру та заяви про можливість атак на Захід спрямовані на те, щоб зупинити підтримку України, але переважно залишаються риторикою.