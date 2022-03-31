Путин присоединит три села и назовет это империей, – политолог

Сейчас у главы Кремля Владимира Путина нет военных побед в Украине, с тех пор как Россия начала полномасштабное наступление.

Поэтому сегодня российский диктатор пытается "отыграть" эти победы за счет ранее временно оккупированных территорий. Так считает политолог Николай Давидюк. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Он пояснил, что говорится, например, о Северной Осетии или других территориях, на которых ранее воевала российская армия.

Путин хочет быть императором

Политолог подчеркнул, то, что Путин хочет присоединить к составу России некоторые территории – это правда. Дело в том, что во время следующей избирательной каденции он хочет себя объявить не просто президентом, а императором.

Он хочет присоединить определенное количество территорий, и сказать, мол, мы их присоединили. И добавит, что избирался я президентом, жил как король, а сейчас буду императором,

– предположил Данилюк.

И добавил, что "так болезненное политическое животное" хочет выйти на новый государственный уровень.

"Единственное, что он решил напасть на Украину и в него ничего не получилось, поэтому он сейчас включит в себя три деревни и скажет, смотрите, как империя выросла", – сказал политолог.

Путин терпит поражение

Он также отметил, что сейчас захватить и взять под контроль ни один город или село оккупанты не могут – и это подтверждает тот факт, что ни один украинский мэр не взял в руки российский флаг.

"Поэтому вся эта история говорит о том, что Путин терпит поражение, он не может одерживать победы, поэтому и включает эти новые сценарии", – считает Данилюк.

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