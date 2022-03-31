Тому сьогодні російський диктатор намагається "відіграти" ці перемоги коштом раніше тимчасово окупованих територій. Так вважає політолог Микола Давидюк. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Він пояснив, що мовиться, наприклад, про Північну Осетію чи інші території, на яких раніше воювала російська армія.

Путін хоче бути імператором

Політолог наголосив, те, що Путін хоче приєднати до складу Росії деякі території – це правда. Річ у тім, що під час наступної виборчої каденції він хоче себе оголосити не просто президентом, а імператором.

Він хоче приєднати певну кількість територій, і сказати, мовляв, ми їх приєднали. І додасть, що обирався я президентом, жив як король, а зараз буду імператором,

– припустив Данилюк.

І додав, що "так хвороблива політична тварина" хоче вийти на новий державницький рівень.

"Єдине, що він вирішив напасти на Україну і в нього нічого не вийшло, тому він зараз приєднає три села і скаже, дивіться, як імперія виросла", – сказав політолог.

Путін зазнає поразки

Він також зазначив, що зараз захопити і взяти під контроль жодне місто чи село окупанти не можуть – і це підтверджує той факт, що жоден український мер не взяв в руки російський прапор.

"Тому вся ця історія говорить про те, що Путін зазнає поразки, він не може здобувати перемоги, тому й включає ці нові сценарії", – вважає Данилюк.

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