Это самая настоящая легализация дерибана ресурсов Донбасса и схема по финансированию марионеточных группировок. Путин подписал указ о товарном сближении с временно оккупированными частями Донбасса.

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Теперь продукцию, которую создают на оккупированных территориях можно продавать в России и вывозить из Украины в любом количестве. Как будто до этого кто-то запрещал оккупантам вывозить ресурсы и товары из регионов, которые контролирует Кремль.

Для пропаганды указ Путина стал признанием боевиков

В России соответствующий указ преподносят как "гуманитарную помощь". Якобы Путин "спасает" оккупантов и дает возможность поднять экономику неподконтрольных Киеву частей Донбасса, когда открывает российский рынок этим территориям.

Именно на идею "манны небесной для молодых республик, которые обделил Киев" сделали акцент в Кремле. Для российской пропаганды указ Путина стал своего рода признанием боевиков Луганской и Донецкой областей со стороны России.

Пропагандист Ольга Скабеева сказала: "Настоящая веха. Путин подписал важнейший указ. Гуманитарная помощь будет оказываться вплоть до политического урегулирования на востоке Украины. Все, навсегда".



Скабеева заявила о "важнейшем указе" / Скриншот с ютуб-канала Анатолия Шария

Но на самом деле за оберткой "гуманитарной помощи" стоит лишь схема по покупке дешевой продукции и прямому финансированию террористов.

Разграбление украинских недр

Кремль собирается вывозить из Донбасса, к примеру, уголь за копейки, если не бесплатно. По факту это разграбление украинских недр. Но для того, чтобы государственные компании России открыто занимались этой схемой теперь там будут прикрываться указом Путина, про как бы открытый рынок.

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Далее Кремль и пропаганда будут рассказывать населению России о том, что они таким образом поддерживают "самопровозглашенные республики". Но на что будут идти деньги? Марионеточным оккупационным администрациям, которые будут содержать местных террористов.

То есть Кремль будет забирать продукцию на Донбассе и поддерживать войну, только теперь махая документами о торговле. Это означает, что товары оккупированных территорий продолжат дерибанить, а боевиков спонсировать, но теперь для этого якобы есть легальная схема.

Оккупанты перераспределяют поставку денег

Еще один момент: чтобы организовать такой рынок Кремль сможет сделать канал передачи денег под видом банка. И тогда не придется возить деньги наличкой с Ростова.

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По факту оккупационная власть просто перераспределяет поставку денег. Раньше они это делали одним способом, теперь будут делать другим. Более простым для себя.

Естественно, это грубое вмешательство во внутренние дела Украины, за что Европейский Союз и Америка смогут вознаградить Россию очередными санкциями. Например, против лиц, которые организуют эту схему.