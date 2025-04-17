Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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За что Путин призвал поблагодарить ХАМАС

Путин во время встречи в Кремле с Александром Труфановым, его матерью Еленой и невестой Сапир Коэн, выдал противоречивое заявление в адрес боевиков.

Несмотря на то, что во время нападения 7 октября террористы жестоко убили отца Труфанова, а самому Александру прострелили ноги, Путин предложил поблагодарить ХАМАС.

Считаю, что нужно выразить слова благодарности руководству, политическому крылу ХАМАС за то, что они пошли нам навстречу и осуществили этот гуманитарный акт,

– заявил глава Кремля.

Напомним, что в начале марта президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС вернуть заложников и тела погибших граждан Израиля. Он также отметил, что в случае невыполнения, боевиков ожидает "адская расплата".