Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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За що Путін закликав подякувати ХАМАС

Путін під час зустрічі в Кремлі з Олександром Труфановим, його матір’ю Оленою та нареченою Сапір Коен, видав суперечливу заяву на адресу бойовиків.

Попри те, що під час нападу 7 жовтня терористи жорстоко вбили батька Труфанова, а самому Олександру прострелили ноги, Путін запропонував подякувати ХАМАС.

Вважаю, що потрібно висловити слова подяки керівництву, політичному крилу ХАМАС за те, що вони пішли нам назустріч і здійснили цей гуманітарний акт,

– заявив глава Кремля.

Нагадаємо, що на початку березня президент США Дональд Трамп закликав ХАМАС повернути заручників та тіла загиблих громадян Ізраїлю. Він також наголосив, що в разі невиконання, бойовиків очікує "пекельна розплата".