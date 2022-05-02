Путин проиграет еще быстрее, чем мы ожидали

Европа переживает сейчас момент истины, и результаты испытания могут не понравиться России. Кремль задействовал привычный арсенал: шантаж, отключение стран, которые он считает "слабыми", пропагандистские операции.

Газовое оружие Путина обернут против него же

В отключение от газа Польши и Болгарии простая цель – избежать санкций, посеять раздор, подкупить. Но это и признак слабости России. Они боятся потерять прибыль.

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Европейцы почувствовали эту слабость. И впервые за многие годы Путин может получить очень неожиданный для себя результат. Он проигрывает еще быстрее, чем мы ожидали. Европа станет единой в своем ответе.

"Газпром" испытывает устойчивость и единство ЕС своим проверенным и любимым способом, который всегда срабатывал и давал результат раньше. Это использование газа как средства политического влияния и коррупции.

Однако эта ранее коррупция годами воспринималась европейскими политиками (немецкими, венгерскими и другими) как нормальная бизнес-практика, которая предоставляла дополнительные конкурентные преимущества, создавала рабочие места и добавленную стоимость.

Расчет на страх

Война в Европе стала войной с Европой и изменила привычный ход событий и отношение к России как к надежному партнеру. Более того, создала ситуацию, которая может привести Россию к полной потере рынков угля, нефти, нефтепродуктов и газа.

Безусловно, те компании, которые получали и продолжают получать преимущества от "специальных условий" поставок энергоносителей, очень громко сопротивляются изменению условий и необходимости перехода к другой модели бизнеса без преференций, что, конечно, окажет негативное влияние на их маржинальность и прибыльность.

Так, трансформация бизнеса и сознания происходит тяжело и требует постоянного "развенчивания мифов" и развеивания страхов.

Главный страх связан с угрозами Путина прервать поставки газа. Кстати, сегодня (27 апреля – 24 канал) состоялось "показательное выступление", и "Газпром" отключил от поставок Польшу и Болгарию. Почти одновременно с этим в российской печати появилась информация, что и Австрия и Германия согласились платить за газ в рублях.

Однако это оказалось фейком, разгоняемым с целью дополнительного нагнетания напряжения и страхов в западных обществах, очень чувствительных к возможным последствиям прерывания поставки и удорожания газа.

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Россию постепенно загоняют в угол

Польшу и Болгарию избрали для наглядной демонстрации остальным странам ЕС серьезность намерений и наведение боязни на других. Вот только эта акция приводит к обратному эффекту. Европа готова совместно противостоять российскому шантажу, решать вместе вопросы поставки и хранения запасов газа, а главное – рисковать даже "сладкими контрактами".

Попытка перевести оплату за газ в рубле имеет очень простую и понятную почву. Россия пытается избежать возможного применения иранской модели санкций, когда финансовые расчеты за поставленный газ аккумулируются на специальном счете, к которому у поставщика "Газпрома" нет доступа.

Сегодня (27 апреля – 24 канал) мы в Варшаве еще раз убедились, что солидарность имеет реальное измерение и в ЕС есть выдержка и нежелание подвергаться шантажу. Верю в нашу победу.

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