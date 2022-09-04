Путин полностью проиграл, – глава разведки Британии об информационной войне в Украине и на Западе

Глава разведывательной службы Великобритании Джереми Флеминг заявил, что президент россии владимир путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе. Однако в некоторых других странах дезинформация оккупантов действует.

По словам Флеминга, первоначальные планы россии, как и наземное вторжение, похоже, не оправдались. Причиной тому является самая эффективная в истории оборонная киберактивность украинцев.

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Оккупанты совершали атаки в киберпространстве

Руководитель британской разведки рассказал, что россия использовала наступательные киберинструменты безответственно и неизбирательно. Информационные операции оккупантов оказались неуклюжими, а обнародование разведданных поставило их под сомнение.

Попытки российских военных уничтожить цифровую инфраструктуру Украины и посеять раздор с помощью кибермощностей встретили устойчивую, профессиональную и эффективную украинскую киберзащиту,

– подчеркнул Флеминг.

Британия постоянно отслеживает русскую деятельность, выходящую за пределы ответственного поведения в киберпространстве. По словам главы разведки, британцы бросили вызов тому, как страна-агрессор закрывала глаза на действовавшие безнаказанно мощные преступные кибергруппы.

"Мы работали с индустрией и нашими союзниками, чтобы поддерживать Украину, бороться с дезинформацией и защищать критическую киберинфраструктуру", – добавил Флеминг.

Он рассказал, что первые атаки россии 24 февраля начались еще до запуска снарядов и ракет. Тогда военная разведка оккупантов:

развернула вредоносное программное обеспечение WhisperGate, чтобы уничтожить и испортить украинские правительственные системы,

нацелилась на спутниковые сети Viasat, которыми пользуются украинские военные, правительство и гражданские.

Эта атака распространилась на соседние страны, нанеся побочный ущерб ряду объектов – от ветровых электростанций до интернет-провайдеров.

"Разведка позволила нам заметить эту деятельность. Частный сектор также заметил это, и компании быстро обнаружили и исправили проблему", – отметил глава британской разведки.

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Путин проиграл информационную войну на Западе и Украине

Флеминг рассказал, что целью кремля было посеять недоверие к источникам информации, исказить действия Украины и распространить ложные нарративы о причинах российского нападения. Однако в итоге произошла перестройка киберландшафта.

Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и Западе. Хотя это повод для радости, мы не должны недооценивать, как российская дезинформация действует в других странах мира.

– добавил глава разведки.

Многие из самых густонаселенных стран не согласились с тенденцией осуждения россии за ее вторжение. По словам Флеминга, там общественное мнение имеет значение, и на него влияет информация, поступающая от оккупантов.

"Это новый фронт войны в Украине, и его последствия будут сохраняться по крайней мере до тех пор, пока продолжается конфликт", – отметил глава разведки.

По его мнению, Запад должен применить свое влияние, чтобы противостоять организованным кампаниям дезинформации.

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