Такое заявление в понедельник, 21 апреля, сделал российский диктатор Владимир Путин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

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Как Путин прокомментировал смерть Папы Франциска

Владимир Путин назвал уход Папы Римского Франциска из жизни в Пасхальные дни особым знаком, отметив его вклад для мира. Также российский диктатор заявил, что понтифик хорошо относился к России в целом.

Папа Римский Франциск относился к России очень положительно,

– сказал он.

К слову, напомним, накануне своей смерти Папа Римский болел и даже был госпитализирован в больницу. У 88-летнего понтифика обнаружили полимикробную инфекцию и сложную форму двусторонней пневмонии, которая поразила легкие.

В конце концов состояние Франциска удалось стабилизировать, после чего он появлялся перед верующими с балкона базилики Святого Петра несколько раз, в частности на Пасху, 20 апреля. Однако уже утром следующего дня стало известно, что понтифик отошел в мир иной.