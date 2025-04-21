Таку заяву у понеділок, 21 квітня, зробив російський диктатор Володимир Путін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Як Путін прокоментував смерть Папи Франциска

Володимир Путін назвав відхід Папи Римського Франциска із життя у Великодні дні особливим знаком, наголосивши на його внеску для світу. Також російський диктатор заявив, що понтифік добре ставився до Росії загалом.

Папа Римський Франциск ставився до Росії дуже позитивно,

– сказав він.

До слова, нагадаємо, напередодні своєї смерті Папа Римський хворів та навіть був госпіталізований у лікарню. У 88-річного понтифіка виявили полімікробну інфекцію та складну форму двосторонньої пневмонії, яка вразила легені.

Зрештою стан Франциска вдалося стабілізувати, після чого він з'являвся перед вірянами з балкона базиліки Святого Петра кілька разів, зокрема на Великдень, 20 квітня. Однак уже вранці наступного дня стало відомо, що понтифік відійшов у засвіти.