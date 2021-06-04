Во время экономического форума в Санкт-Петербурге Путин заявил, что якобы не знает и знать не хочет задержанного Протасевича. Сразу после этого президент напомнил тематику мероприятия, демонстрируя, что не желает обсуждать политзаключенного.
Заметьте Это расстрельная статья, – Беляцкий о возможных угрозах Протасевичу из-за "участия в госизмене"
Некий Роман Протасевич! Я знать его не знаю. И знать не хочу. Пусть он там делает, что хочет – борется с режимом Лукашенко (Александра Лукашенко – 24 канал),
– отметил российский президент.
Кроме того, Путин был вынужден отвечать на вопрос, посадила ли бы Россия принудительно самолет. В то же время он ограничился словами "не скажу".
Роль России в деле Протасевича
- Издание Vice World News сообщило, что в Греции за Протасевичем и его девушкой – Софией Сапегой – следили агенты с российскими паспортами.
- В Министерстве внутренних дел Греции заявили, что "после того, как мы собрали записи с камер видеонаблюдения в гостиницах, с Крита и в аэропорту, стало ясно, что их отслеживали сотрудники спецслужб с российскими паспортами".