Во время экономического форума в Санкт-Петербурге Путин заявил, что якобы не знает и знать не хочет задержанного Протасевича. Сразу после этого президент напомнил тематику мероприятия, демонстрируя, что не желает обсуждать политзаключенного.

Заметьте Это расстрельная статья, – Беляцкий о возможных угрозах Протасевичу из-за "участия в госизмене"

Некий Роман Протасевич! Я знать его не знаю. И знать не хочу. Пусть он там делает, что хочет – борется с режимом Лукашенко (Александра Лукашенко – 24 канал),

– отметил российский президент.

Кроме того, Путин был вынужден отвечать на вопрос, посадила ли бы Россия принудительно самолет. В то же время он ограничился словами "не скажу".

Роль России в деле Протасевича