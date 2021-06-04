Під час економічного форуму у Санкт-Петербурзі Путін заявив, що буцімто не знає і знати не хоче затриманого Протасевича. Відразу після цього президент нагадав тематику заходу, демонструючи, що не бажає обговорювати політв'язня.
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Якийсь Роман Протасевич! Я знати його не знаю. І знати не хочу. Нехай він там робить, що хоче – бореться з режимом Лукашенка (Олександра Лукашенка – 24 канал),
– наголосив російський президент.
Окрім того, Путін був змушений відповідати на запитання, чи Росія посадила б примусово літак. Водночас він обмежився словами "не скажу".
Роль Росії у справі Протасевича
- Видання Vice World News повідомило, що у Греції за Протасевичем та його дівчиною – Софією Сапегою –стежили агенти з російськими паспортами.
- У Міністерстві внутрішніх справ Греції заявили, що "після того, як ми зібрали записи з камер відеоспостереження в готелях, з Криту і в аеропорту, стало ясно, що їх відстежували співробітники спецслужб з російськими паспортами".