Когда своих не хватило: Путин попросил Лукашенко "не жадничать" и поделиться яйцами

У России серьезные проблемы. Люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы приобрести заветные яйца. Путин уже паникует и просит Лукашенко поделиться.

Самопровозглашенный белорусский президент выступал с докладом. Во время него Владимир Путин перебил Александра Лукашенко и попросил поделиться с ним яйцами.

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Путин попросил не быть "жадиной"

Собственно, Лукашенко при Путине кичился успехами в продовольственном секторе Беларуси. Мол, все растет и продолжает расти. Вспоминая яйца, он улыбнулся и взглянул в сторону российского президента. Тот сразу добавил: "Поставьте нам немного (яиц – 24 Канал), не жадничайте".

Путин, возможно, и пытался как-то пошутить. Но правду негде спрятать: с яйцами у россиян действительно серьезные проблемы. Это подтверждает информация о том, что из Азербайджана страна-агрессор уже получила третью партию соответствующей продукции.

Россия получает яйца от Азербайджана

Так, Россельхознадзор проконтролировал ввоз в Россию уже третьей партии азербайджанских столовых яиц. В страну привезли 306 тысяч единиц или 18 тонн 25 декабря. 19 декабря в Россию привезли первую партию – 612 тысяч яиц, а 21 декабря – вторую партию на 306 тысяч яиц.

Яйца в России безумно подорожали

Как отметил в эфире 24 Канала российский оппозиционный политтехнолог Ростислав Мурзагулов, проблема с яйцами демонстрирует все "величие" России.

По его словам, рост стоимости яиц не следует воспринимать как выдуманную проблему, которую Путин оперативно устранит, чтобы народ ему был благодарен. Реальность такова: это результат тотальной некомпетентности властей в стране.

Проблема очень проста. Это нормальная ситуация для страны, которая погрязла в коррупции, кражах и кумовстве. Рука рука моет. Россия – страна-бензоколонка. Здесь могут только торговать нефтью, а затем за полученные деньги нападать на соседние государства,

– подчеркнул Мурзагулов.

По сути, в России спрос на яйца вырос настолько, что производители не успевают поставлять соответствующую продукцию. Поэтому в первой половине 2023 года цены на яйца выросли более чем на 46%, а во второй – еще на 20%. Именно поэтому яйца импортируют из Турции, Азербайджана и Ирана.