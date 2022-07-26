путин просил Эрдогана об открытии в россии завода по производству "Байрактаров", – СМИ

президент россии владимир путин попросил у президента Турции Реджепа Эрдогана построить в россии завод по производству "Байракторов".

путин захотел завод "Байрактар"

Путин отметил, что в ОАЭ якобы уже есть фабрика по производству беспилотников "Байрактар". Он предложил открыть еще одну, но в россии.

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В то же время представитель компании отрицает этот факт. Кроме того, гендиректор компании Халук Байрактар сказал, что не намерен продавать легендарные беспилотники путину.

Между Турцией и Украиной существуют стратегические отношения, особенно в области авиации и космоса. Турция поддерживает Украину технологиями вооруженных беспилотников. Мы ничего в россию не передавали и не поставляли. Мы бы никогда такого не сделали,

– заявил Халук Байрактор.

Странные предложения путина, очевидно, диктатор до сих пор не понимает, что цивилизованный мир и компании не собираются сотрудничать с россией, а тем более поставлять или открывать завод Байрактар. Эти беспилотники стали своеобразным оберегом Украины.

Вместо этого в Украине действительно может появиться завод "Байрактар". Кабинет министров уже подготовил соответствующий законопроект, потому что такие договоренности есть.

Почему путин решил попросить о заводе у Эрдогана

Производителей легендарных беспилотников связывают с Эрдоганом родственные связи.

Халук основал компанию вместе со своим братом Сельчуком Байрактаром, являющимся инженером и техническим директором компании, а также зятем президента Турции.

"Байрактар" – это украинская история: вот почему

Компания "Байрактар" с первых дней войны занимает исключительно проукраинскую позицию.

Более того, многие наши граждане присоединились к инициативе сбора средств на "Народный Bayraktar", которые впоследствии компания решила передать Украине абсолютно бесплатно, потому что были поражены единством и духом украинского народа в своей борьбе с врагом.

К слову, деньги на "народные байрактары" собрали также в Литве и Польше.

Украинцы так полюбили "Байрактары", что слагают о них песни, называют так детей.

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