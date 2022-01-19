В то же время сам Владимир Путин просто ждет. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале заметил российский оппозиционер Гарри Каспаров.

Читайте интервью Путин точно имеет в виду военную операцию, – эксклюзивное интервью с Гарри Каспаровым

"Мне кажется, Путин пока просто ждет. Однако это ожидание не будет вечным. Он не может держать войска на границе месяцами", – заверил Каспаров.

Он предположил, что в течение ближайших недель динамика в этой ситуации начнет ускоряться. Тогда американцы будут вынуждены реагировать.

Сейчас есть много заявлений. Однако они не сформированы ни в одной документальной форме, которая бы продемонстрировала Путину, что цена его прямой агрессии против Украины может стать даже для него заоблачной. Гарри Каспаров Российский оппозиционный политик

Что может решить ситуацию

Каспаров считает, что необходима четкая, а не двусмысленная позиция Америки. Именно это расставит все точки.

Пока такой позиции нет. Понятно, что американцы отказались выполнять их требования, но все равно пока не зафиксирована цена агрессии,

– пояснил Каспаров.

"Пока еще четко не задокументировано то, "что будет, если...". Есть много разговоров. Насколько мне известно, пока отсутствует консолидированная позиция Запада по изоляции России, санкций, оказание прямой военной помощи Украине в случае путинской агрессии", – подытожил оппозиционер.

Интервью Каспарова на 24 канале: смотрите видео

Что говорит Запад в отношении России