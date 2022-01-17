Соответствующую информацию озвучила немецкая пресса 17 января. Об этом изданию сообщили правительственные источники.
К теме Новые санкции и отключение России от системы SWIFT: что может ждать страну-агрессора
США и ЕС больше не рассматривают отключение России от системы SWIFT
Отключение России от системы SWIFT является слишком деликатным для всех участников переговоров.
Отключение России от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой больше не будут доминировать западные страны, в среднесрочной перспективе, отметила газета,
– говорится в сообщении.
Однако Штаты и ЕС сейчас обсуждают:
- введение целевых экономических санкций в отношении крупнейших российских банков в случае нового нападения России;
- кроме того, Германия хочет добиться исключений, чтобы иметь возможность оплачивать импорт российского газа и нефти.
Более того, издание сообщило – госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшее время должен встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики должны обсудить политику санкций.