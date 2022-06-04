Путин просыпается и засыпает с мыслью об уничтожении Украины, – Подоляк

Продолжаются 101 сутки героического противостояния Украины российским захватчикам. Цель Кремля очевидна – полностью уничтожить наше государство.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что Путин просыпается и засыпает с этим мнением. Об этом чиновник заявил в эфире марафона единых новостей 4 июня, передает 24 канал.

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Каким может быть мирный договор с Россией

Недавно спикер Совета федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва готова подписывать так называемый "мирный договор" , который, по ее словам, "остановит гражданскую войну" в Украине.

Михаил Подоляк прокомментировал, что представители российской элиты все никак не могут избавиться от собственных иллюзий и вернуться к реальному миру, поэтому все их заявления по этому вопросу выглядят очень странными.

Антикризисный советник Ермака добавил, что мирный договор в нынешних условиях может быть исключительно в одном случае – когда Россия вернется за пределы границ Украины в полном объеме и будет заниматься своей внутренней повесткой дня.

Обратите внимание Вскоре Украина получит необходимое оружие и перейдет в интенсивное контрнаступление, – Подоляк

Переговоры на паузе

Михаил Подоляк в очередной раз подтвердил, что переговоры между Украиной и Россией находятся на паузе . Все потому, что Кремль делает ставку на военное решение вопроса на Востоке нашего государства.

Оккупанты сконцентрировали на Донбассе большое количество ресурса и живой силы. Их намерения, по словам советника главы ОП, получить там определенные ситуативные "победы" , после чего снова требовать переговоров от Украины с позиции силы.

Украинская сторона понимает тактику россиян и не будет садиться за стол переговоров со страной-агрессоркой, пока не получит в полном объеме западное оружие, не усилит свои позиции и не отбросит кафиров как можно дальше к границам нашего государства, ведь иначе такие переговоры не будут иметь никакого смысла . Подоляк.

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Путин мечтает полностью уничтожить Украину

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что Украина уже 101 день спокойно и уверенно сражается против "великой империи", которой себя считает Россия. При этом он добавил, что разговаривать с Путиным в этой ситуации вообще нет никакого смысла.

Для него (Путина – ред. 24 канал) уничтожение Украины, уничтожение нашей государственности – это ключевое и принципиальное, с чем он живет. Он просыпается и засыпает с этим. Он потратит любое количество ресурсов, чтобы это сделать,

– объяснил Подоляк.

К слову, антикризисный советник добавил, что разговоры с Путиным возможны исключительно с позиции силы . Именно поэтому определенные политические лидеры Запада могут проводить телефонные разговоры, а Украина будет доказывать в силовом формате, что такое наше государство, а что собой представляет Россия. "И мы это докажем обязательно", – подытожил Подоляк.

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